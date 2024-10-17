Son dakika: İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş telefon! "TFF'nin paraları berber ibanına gidiyor"

17 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:12

Gazeteci Candaş Tolga Işık, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Işık bu paylaşımda, TFF'de yapılan usulsüzlükleri bir bir anlatarak, başkan Hacıosmanoğlu'nun ifadelerine de yer verdi. İşte tüm detaylar...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, TFF​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​ ile yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Işık bu paylaşımda, TFF'de yapılan usulsüzlükleri bir bir anlatarak, başkan Hacıosmanoğlu'nun ifadelerine de yer verdi. İşte tüm detaylar...

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı şu şekilde:

Az önce TFF Başkanı Hacıosmanoğlu aradı, meşhur Kırklareli'nde berber IBAN'ına giden parayla ilgili detayları anlattı: "Euro 2024'te TFF tarafından ağırlanan Ankaragücü​ yöneticisi Cengiz Gökay kendi masraflarını ödemek istiyor. O dönemki TFF yönetimindeki Volkan Can'a ulaşıyor. O da -daha sonra berber çıkan- farklı birinin IBAN'ını veriyor. TFF'ye gelmesi gereken para buraya gidiyor. Biz de yönetime geldiğimizde Cengiz Bey sayesinde bunu tespit ettik. Bu arada programınızda anlattığım PUMA şirketine futbol topu sponsorluğu için parayı TFF hesabı yerine gönderilmesi istenen kulüp hesabı da Kırklarelispor" dedi.

Bu arada Volkan Can dün bana ulaştı. Berber IBAN'ını o an yanındaki kişi olduğu için sehven verdiğini daha sonra bu paraları TFF'ye gönderdiğini, dekontları gösterebileceğini ifade ediyor. Başkan Hacıosmanoğlu'na bunu da sordum: "O dekontlarla bunun bir alakası yok. Bu da dahil Euro 2024'daki 4 buçuk milyon euroluk ağırlama masrafıyla ilgili TFF yönetim kurulu kararı alınmamış. Dava açıp eski tüm TFF yöneticilerinden bu parayı geri isteyeceğiz" dedi.