Son dakika! İstanbul ekibi transferi resmen duyurdu! Can Keleş Beşiktaş'ta!

22 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:09

Yeni sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş bir transfere daha imza attı.

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti.

TRANSFERİ FATİH KARAGÜMRÜK DUYURDU!

Fatih Karagümrük Kulübü, Can Keleş için Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz." denildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI!

Beşiktaş, Can Keleş transferini, "İçe kat etmeye 'biraz' erken başladı. Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş!" sözleriyle duyurdu.