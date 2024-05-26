Son dakika! Kritik Konyaspor maçına saatler kala Galatasaray'a kötü haber!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
26 May 2024 17:08 - Güncelleme : 26 May 2024 17:11
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un bu akşam Konyaspor ile oynayacak şampiyonluk maçında forma giyemeyebileceği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'a maça saatler kala Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.
NELSSON OYNAYAMAYABİLİR!
NTV Spor'un haberine göre: Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Yıldız stoper bu sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının savunma lideri olarak göze çarpmıştı.
NELSSON'UN YERİNE DAVİNSON
Victor Nelsson'un oynamaması halinde savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.
MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım kazanması ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: NTV Spor