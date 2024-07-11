Son dakika | Lugano - Fenerbahçe maçını Tiago Martins yönetecek

11 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:44

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stockhorn Arena’da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Lugano maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins düdük çalacak.

Martins’in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.