Son dakika | MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu!

23 Temmuz 2024 13:41 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini resmen duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPMIŞTI

Nihat Özdemir döneminde MHK başkanlığına getirilen Ferhat Gündoğdu, '8 Mart Operasyonu' kapsamında aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı.

Tahkim'in kararı bozmasıyla hakemler görevlerine dönmüş ve Ferhat Gündoğdu ise nisan 2022'de istifa etmişti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir."

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı