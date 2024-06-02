Son dakika! Mourinho, Fenerbahçe taraftarına videolu mesaj gönderdi! Kavuşmaya saatler kaldı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 08:18 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 08:24
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelişi öncesi Fenerbahçeli taraftarlara videolu mesa gönderdi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelişi öncesi Fenerbahçeli taraftarlara videolu mesaj gönderdi. Bugün İstanbul'da olması beklenen Mourinho seyahati öncesi yayımlanan videolu mesajında, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi seyahatimize başlayalım" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com