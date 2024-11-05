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Son dakika | Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 14:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:18
Son dakika | Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası&#039;nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nefesleri kesen 3. tur maçlarının ardından 4. tur eşleşmeleri de belli oldu. İşte eşleşmelerin tam listesi...

iraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kuraya Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde;

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İY - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Samsunspor - 52 Orduspor

Amed - Adana 01 FK

Alanyaspor - Fethiyespor

Çorluspor - Manisaspor

İstanbulspor - Alanya 1221 FK

Hatayspor - Osmaniyespor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderun - Tire

Erzurumspor - Ayvalıkgücü

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32

1461 Trabzon - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor

24 Erzincanspor - Karaköprü

Bursaspor - Vanspor

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Kaynak: tgrthaber.com

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