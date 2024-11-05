Son dakika | Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

05 Kasım 2024 14:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nefesleri kesen 3. tur maçlarının ardından 4. tur eşleşmeleri de belli oldu. İşte eşleşmelerin tam listesi...

iraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kuraya Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. EŞLEŞMELER BELLİ OLDU Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde; Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor Çaykur Rizespor - Silivrispor Gaziantep FK - Batman Petrolspor Ankara Demirspor - Kastamonuspor Yeni Mersin İY - Kırklarelispor Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor Karşıyaka - MKE Ankaragücü Samsunspor - 52 Orduspor Amed - Adana 01 FK Alanyaspor - Fethiyespor Çorluspor - Manisaspor İstanbulspor - Alanya 1221 FK Hatayspor - Osmaniyespor Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop Konyaspor - Kepezspor Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor Iğdır FK - Muşspor Menemen FK - Elazığspor Fatih Karagümrük - Sarıyer İskenderun - Tire Erzurumspor - Ayvalıkgücü Karaman FK - Esenler Erokspor Ümraniyespor - Isparta 32 1461 Trabzon - Kırıkkale FK Gençlerbirliği - Kütahyaspor Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 24 Erzincanspor - Karaköprü Bursaspor - Vanspor İlgili Haberler Yabancı hakem sistemi gündemde! TFF derbiden sonra toplanma kararı aldı Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı! Görev Sven Jablonski'ye verildi UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemleri belli oldu







