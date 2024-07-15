Son dakika | Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

15 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:09

Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan, Allan Saint-Maximin’i de kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde de mutlu sona ulaştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK, YARIN İMZAYI ATACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kulüpler arası sözleşme imzalandı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Ardından takıma katılacak.

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a yıllara yayılacak şekilde taksitler halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Genç oyuncuya da 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenecek.

38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta oynayan milli futbolcu 13 gol atarken 8 de asist yaptı.

Performansıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın’ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösteriliyor.