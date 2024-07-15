Son dakika | Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe kadrosunu Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile güçlendiriyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli futbolcuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Yarın sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşmeye imza atacak genç futbolcunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...
Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan, Allan Saint-Maximin’i de kısa süre içinde açıklaması beklenen Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferinde de mutlu sona ulaştı.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK, YARIN İMZAYI ATACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kulüpler arası sözleşme imzalandı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.
Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Ardından takıma katılacak.
6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a yıllara yayılacak şekilde taksitler halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Genç oyuncuya da 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenecek.
38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta oynayan milli futbolcu 13 gol atarken 8 de asist yaptı.
Performansıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın’ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösteriliyor.