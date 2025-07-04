Son dakika | Osayi Samuel sonunda imzayı attı! Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel, son dakika haberine göre İngiliz ekibi Birmingham City ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu. Njieryalı kanat oyuncusu İngiltere Premiership ekiplerinden Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Osayi-Samuel'in ismi Beşiktaş ile de anılıyordu. Ancak medyaya yansıyan haberlerde oyuncunun menajerliğini de üstlenen babasının yüksek maaş ve bonus talepleri yüzünden siyah-beyazlıların bu transferden vazgeçtiği belirtilmişti.

Osayi Samuel önceki sezon Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren bir Trabzonspor taraftarını darbettiği görüntülerle hafızalara kazınmıştı.

177 MAÇTA 7 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla 5 sezonda 131'i ilk 11'de olmak üzere 177 resmi maça çıkarken takımı adına 7 gol attı.