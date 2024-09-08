Son dakika | Rıza Çalımbay Hatayspor'da!

08 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:13

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirdiğini açıkladı.

Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzere!

Vincent Aboubakar Hatayspor ile anlaşmak üzere!

Son dakika haberine göre Rıza Çalımbay Trendyol Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un başına geçti.

Özhan Pulat ile yollarını ayıran Hatayspor'da yeni teknik direktör açıklandı. Akdeniz takımı, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."