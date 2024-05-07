Son dakika! Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için Ali Koç şartı!

07 May 2024 20:25 - Güncelleme : 07 May 2024 20:42

Fenerbahçe sezon sonunda yeni başkanını ve yönetimini seçecek.

Daha önce seçimlerde aday olmayacağını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra yaşananların ardından kararını gözden geçireceğini ifade etmişti.

SADETTİN SARAN'DAN SEÇİM İÇİN ALİ KOÇ ŞARTI

Daha önce Ali Koç'un aday olmaması halinde başkan adayı olacağını söyleyen Sadettin Saran'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Saran, Ali Koç'un aday olmaması halinde çalışmalarına son hızda devam edeceğini belirtti.

"ALİ KOÇ ADAY OLMAZSA PAZARTESİ GÜNÜ ADAYLIĞIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Sadettin Saran açıklamasında, "Sayın Başkanımız, Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.