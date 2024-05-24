Son dakika! Sakaryaspor'un finaldeki rakibi Bodrumspor oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 May 2024 19:13 - Güncelleme : 24 May 2024 19:37
Son dakika haberi... Bodrumspor, penaltı atışları sonucunda Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.
Bodrumspor, play-off yarı final rövanş maçında Çorum FK'yı penaltı atışları sonunda yenerek finale yükseldi.
Bodrumspor'un play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Final maçını kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek.
FİNAL MAÇI 30 MAYIS'TA ADANA'DA OYNANACAK
Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak.
Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr