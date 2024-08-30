Son dakika: Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

30 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:53

Fenerbahçe, uzun süredir gerçekleştirmek için uğraş verdiği 6 numara transferinde muradına erdi. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın transferi için İtalyan ekibi Fiorentina ile her konuda el sıkıştı.

AMRABAT TRANFSERİNİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon euro bedelle kiralayacak.

1+3 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atacak Amrabat'ın 13 milyon euro satın alma yükümlülüğü bulunuyor.

Öte yandan anlaşmanın tamamlanması sonrası Abrabat'ın İstanbul yolculuğu başladı. Başarılı orta saha oyuncusunun bugün 15.30'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

SON SEZONUNU MANU'DA GEÇİRDİ

Sofyan Amrabat, geçen sezon İngiliz devi Manchester United'da kiralık olarak forma giymişti. Seria A ekibi Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.