Son dakika! Süper Lig maçında korku dolu anlar: Ambulansla hastaneye kaldırıldı!
Son dakika haberi: Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasının ilk dakikalarında Isaac Solet ve Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Göztepeli futbolcu, çarpışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yürekleri ağza getiren talihsiz bir sakatlık yaşandı.
KORKU DOLU ANLAR: HAREKETSİZ YERE DÜŞTÜ!
Samsunspor'dan Zeki Yavru ile Göztepe'den Isaac Solet hava topu mücadelesinde çarpıştı.
Kafasının arkasına darbe alan Solet, hareketsiz şekilde yere düştü ve uzun bir süre yerde hareketsiz yattı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet’e ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra sahaya ambulans girdi ve Isaac Solet hastaneye kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Solet'in durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ifade edildi.
Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.
Umarım Zeki oyun dışı kalmamış olur, böyle bir şey hiç hoş değil