30 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:08
Son dakika! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!
Son dakika haberi... Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de oynandığı 34. haftadaki maçların VAR kayıtları açıklandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de yer aldı.
İşte 34. haftanın VAR kayıtları:
Kaynak: tgrthaber.com