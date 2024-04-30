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30 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:08

Son dakika! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de oynandığı 34. haftadaki maçların VAR kayıtları açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! Süper Lig&#039;de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı!

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de yer aldı. 

İşte 34. haftanın VAR kayıtları:

Kaynak: tgrthaber.com
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