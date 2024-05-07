Son dakika! Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 20:19 - Güncelleme : 07 May 2024 20:21
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. hafta VAR kayıtlarını paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şu şekilde:
- Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasının 84. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan Eray Özbek'in, Sofiane Feghouli'ye faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, Feghouli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
- Antalyaspor - Pendikspor maçının 72. dakikasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Numanoğlu, Sander Van de Streek'in Erdem Özgenç'e kural dışı müdahalesi nedeniyle kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.
Kaynak: tgrthaber.com