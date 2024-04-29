Son dakika! Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı!

29 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:08

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saat olan 12 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Süper Lig 36. hafta programı şu şekilde:

Fenerbahçe - Kayserispor

Trabzonspor - İstanbulspor

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Konyaspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Gaziantep FK

Sivasspor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Antalyaspor

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

Hatayspor - MKE Ankaragücü

Pendikspor - Çaykur Rizespor