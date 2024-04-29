29 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:08
Son dakika! Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı!
Son dakika haberi... Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saat olan 12 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
Süper Lig 36. hafta programı şu şekilde:
Fenerbahçe - Kayserispor
Trabzonspor - İstanbulspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Konyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Gaziantep FK
Sivasspor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Antalyaspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
Hatayspor - MKE Ankaragücü
Pendikspor - Çaykur Rizespor
Kaynak: tgrthaber.com