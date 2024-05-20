Son dakika! Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 20:07 - Güncelleme : 20 May 2024 20:08
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını yayınladı.
Trenyol Süper Lig'de 37. hafta dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtlarını da yayınladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr