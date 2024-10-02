Son dakika | Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Son dakika haberi: Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak 8. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şu şekilde:
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
Bu hafta hangi hakemler görev yapıyorsa maçlarda adil kararlar vermesini umıyorum artık sıkıntı o kadar kalpleri yakan hakemler var ki her zaman en azından beklentiyi karşılamalarını istiyorum