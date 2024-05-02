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02 May 2024 21:18 - Güncelleme : 02 May 2024 21:24

Son dakika! Süper Lig'de bir ayrılık daha! Volkan Demirel istifa etti

Son dakika haberi... Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sundu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! Süper Lig&#039;de bir ayrılık daha! Volkan Demirel istifa etti

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşanmak üzere...

VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sundu.

Yönetimin tecrübeli hocayla yollarını ayırmak istemediği bilinse de verilecek karar merakla bekleniyor.

Yolların ilerleyen saatlerde resmi olarak ayrılabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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