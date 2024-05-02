02 May 2024 21:18 - Güncelleme : 02 May 2024 21:24
Son dakika! Süper Lig'de bir ayrılık daha! Volkan Demirel istifa etti
Son dakika haberi... Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sundu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşanmak üzere...
VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifasını yönetime sundu.
Yönetimin tecrübeli hocayla yollarını ayırmak istemediği bilinse de verilecek karar merakla bekleniyor.
Yolların ilerleyen saatlerde resmi olarak ayrılabileceği ifade ediliyor.
Kaynak: tgrthaber.com