Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri ve programı açıklandı! Heyecan Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor

19 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:46

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 17. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye​ Futbol​ Federasyonu, Trendyol​ Süper Lig'de 17. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligde 17. hafta yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler..

İŞTE SÜPER LİG'DE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

20 Aralık Cuma

20.00: İkas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi

16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar

13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi