Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri ve programı açıklandı! Heyecan Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ile başlıyor
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:46
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 17. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 17. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligde 17. hafta yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Eyüpspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler..
İŞTE SÜPER LİG'DE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
20 Aralık Cuma
- 20.00: İkas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
- 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
- 19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
- 13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
- 16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
- 16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
- 19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
- 20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
- 20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu
Kaynak: tgrthaber.com