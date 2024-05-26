Son dakika! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

26 May 2024 20:56 - Güncelleme : 26 May 2024 21:21

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk teklif geldi, en pahalı yerli futbolcu olabilir

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk teklif geldi, en pahalı yerli futbolcu olabilir

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıktı.

Şampiyonluk için 1 puanın bile yettiği Cimbom, Konya'da şov yaptı.

ICARDİ ATTI GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU!

Karşılaşmayı Mauro Icardi(2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 kazanan Galatasaray, puanını 102'ye yükseltti ve rekor kırarak Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Konya'nın tek golü Prip'den geldi.

İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

KONYASPOR LİGDE KALDI

Ligde kalmak için 1 puanı ihtiyacı olan Konyaspor rakibine yenilse de MKE Ankaragücü'nün Trabzonspor deplasmanında galip gelememesiyle birlikte ligde kaldı.

Süper Lig'e veda eden son takım MKE Ankaragücü oldu.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

51. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın ara pasına hareketlenen Torreira'nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

53. dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

56. dakikada Icardi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı.

78. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.