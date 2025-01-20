Son dakika Talisca gelişmesi! Suudi basınından transferde her şeyi değiştirecek iddia

20 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:46

Fenerbahçe’nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Talisca için Suudi basını, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Al-Taawon ile 1-1 berabere kal Al Nasrr’da yönetim Talisca konusundaki planını tamamıyla değiştiriyor. İşte detaylar…

Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer etmek için büyük uğraş verdiği Anderson Talisca​ konusunda yepyeni bir gelişme daha yaşandı. Suudi basını, Brezilyalı yıldızın formasını giydiği Al Nasrr’ın, Al-Taawon ile 1-1 berabere kaldığı lig maçının ardından Talisca’nın Fenerbahçe’ye transferini zora sokan bir son dakika gelişmesine yer verdi.

KARARI YENİ TEKNİK DİREKTÖR VERECEK

Okaz gazetesinde yer alan habere göre aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışının iyice uzağına düşen Al Nasrr’da teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılması gündeme geldi. Al Nassr yönetimin bu karara bağlı olarak kış transfer döneminde Talisca'nın Fenerbahçe​'yle olan anlaşmasını iptal etme ve oyuncuyu kadroda tutma yönünde bir eğilim geliştirdiği belirtildi.

Son3Ody’de yer alan haberde ise Talisca’nın geleceğine yönelik kararı, Pioli ile yolların ayrılması ihtimaline binaen yeni teknik direktörün vereceği belirtildi.

AL NASRR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPTU

Kadrosunda dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo’yu da bulunduran Al Nasrr, şampiyonluk parolasıyla başladığı Suudi Arabistan Pro Ligi’nde geride kalan 15 hafta sonunda 29 puan toplayabildi. Başkent ekibi bu performansıyla lider Al Hilal’in 11 puan gerisinde kalarak kendine 4. sırada yer bulabildi. Al Nasrr’ın cuma günü Al Taawon ile oynadığı maçta Talisca kadroda yer almadı.