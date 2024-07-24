Son dakika | TFF Genel Sekreterliği görevine Abdullah Ayaz getirildi

24 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:12

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.

Görevi yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.