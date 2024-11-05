Son dakika | TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını açıkladı!
Son dakika haberine göre TFF, Süper Lig'in 11. hafta maçında oynanan dev derbinin VAR kayıtlarını açıkladı.
Son dakika haberine göre TFF, Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları yayınlandı.
Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:
VAR Atilla Karaoğlan: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- Hakem Oğuzhan Çakır: "Geliyorum."
- VAR: "Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor."
- Hakem: "Evet gördüm."
- VAR: "Bir açım daha var."
- Hakem: "Teması gördüm."
- VAR: "Şimdi normal hızda oynatıyorum."
- Hakem: "Penaltı veriyorum. Kart göstmereyeceğim."
- VAR: "Anlaşıldı."
Trabzonspor'un Simon Banza ile 2. kez penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:
VAR Atilla Karaoğlan: "Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."
- Hakem Oğuzhan Çakır: "Geldim."
- VAR: "İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım."
- VAR: "Bir açım daha var."
- Hakem: "Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm."
- VAR: "Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi."
- Hakem: "Oynat hocam."
- VAR: "Bileğe darbe anı."
- Hakem: "Benim için yeterli. Gördüm teması."