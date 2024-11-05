Son dakika | TFF, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını açıkladı!

Son dakika haberine göre TFF, Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR​ kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor​ - Fenerbahçe​ maçındaki VAR konuşmaları yayınlandı.

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR Atilla Karaoğlan: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- Hakem Oğuzhan Çakır: "Geliyorum."

- VAR: "Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor."

- Hakem: "Evet gördüm."

- VAR: "Bir açım daha var."

- Hakem: "Teması gördüm."

- VAR: "Şimdi normal hızda oynatıyorum."

- Hakem: "Penaltı veriyorum. Kart göstmereyeceğim."

- VAR: "Anlaşıldı."

Trabzonspor'un Simon Banza ile 2. kez penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR Atilla Karaoğlan: "Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

- Hakem Oğuzhan Çakır: "Geldim."

- VAR: "İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım."

- VAR: "Bir açım daha var."

- Hakem: "Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm."

- VAR: "Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi."

- Hakem: "Oynat hocam."

- VAR: "Bileğe darbe anı."

- Hakem: "Benim için yeterli. Gördüm teması."