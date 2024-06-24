Son dakika! Trabzonspor 5 transferi birden açıkladı

24 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:01

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor transfer harekatına çok hızlı girişti. Bordo-Mavili ekip, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Transferlerin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SIRADA GIGOT VAR

Öte yandan Trabzonspor yönetiminin Marsilya'da forma giyen Samuel Gigot ile de dirsek teması sürüyor. Fransız kulübüyle transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi stoper mevkiinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer 3 milyon euro civarı bonservis bedeli belirlenirken, oyuncu ile pazarlıkları sürüyor.

1.87 boyundaki stoper, geçen sezon 21'i Ligue 1'de olmak üzere 33 resmi maçta görev yaptı 3 de gol attı.