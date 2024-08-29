Son dakika | Trabzonspor Cham transferini bitirdi!

29 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:59

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Fransız Ligue 2 ekibi Clermont'la genç orta saha oyuncusun için 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu imzaya bekleniyor.

TRANSFER DETAYLARI...

Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.

NE KADAR ALACAK?

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;