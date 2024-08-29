Son dakika | Trabzonspor Cham transferini bitirdi!
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:59
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Clermont'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Fransız Ligue 2 ekibi Clermont'la genç orta saha oyuncusun için 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu imzaya bekleniyor.
TRANSFER DETAYLARI...
Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.
NE KADAR ALACAK?
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,
- 2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
- 2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
- 2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
- Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
- 2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
Kaynak: tgrthaber.com