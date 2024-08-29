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Son dakika | Trabzonspor Cham transferini bitirdi!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:59
Son dakika | Trabzonspor Cham transferini bitirdi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Clermont'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, Fransız Ligue 2 ekibi Clermont'la genç orta saha oyuncusun için 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu imzaya bekleniyor.

TRANSFER DETAYLARI...

Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde: 

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.

NE KADAR ALACAK?

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret,
  • 2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
  • 2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret,
  • 2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
  • Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
  • 2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: tgrthaber.com
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