Son dakika | Trabzonspor'da sakatlık depremi! Rapid Wien maçı öncesi moraller bozuldu

14 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:08

Abdullah Avcı'ya bir protesto şoku daha! İstifa çağrılarına cevap verdi: Gerçek Trabzonspor'u görecekler

Abdullah Avcı'ya bir protesto şoku daha! İstifa çağrılarına cevap verdi: Gerçek Trabzonspor'u görecekler

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi yeni transferlerden Stefan Savic'ten gelen haberle sarsıldı.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Karadeniz ekibi oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile oynanan maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.

Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmediği ve bunun üzerine Rapid Wien maçının kadrosundan çıkartıldığı bilgisi verildi.

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle oluştu:

RAPİD WIEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak. Bordo-Mavili ekip, Avusturya temsilcisi ile evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Temsilcimize turu geçmesi için 2 farklı galibiyet gerekiyor.

19.00'da başlayacak Rapid Wien - Trabzonspor karşılaşması A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.