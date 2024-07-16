Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi feshedildi

16 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:15

Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Sözleşme feshi için herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.