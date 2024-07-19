Son dakika! Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

19 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:15

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Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ!

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

"İKİ MAAŞ ÖDENECEK"

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.