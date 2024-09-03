Son dakika | Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi

03 Eylül 2024 17:53 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:08

Son dakika haberine göre, Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim açıklandı. Kulüpten yapılan paylaşımda takımın başına Şenol Güneş'i getirildi.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Trabzonspor resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.

Peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bordo-mavililerde yeni teknik patron Şenol Güneş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952 tarihinde Trabzon'da doğdu. Çocukluk zamanlarında futboldan çok basketbola ilgisi olan Güneş, Trabzon'da futbol daha çok sevildiği için basketbol oynayacak arkadaş bulamıyordu. Bu yüzden zamanla futbol ile daha çok ilgilenmeye başladı. Futbol oynamaya başladığı ilk zamanlarda santrafor olan Güneş, sonradan kaleye geçti ve futbol oynadığı amatör takımlarda kalecilik onun üzerine kaldı. Zamanla kalecilik mevkii, Güneş'in kariyerini belirledi.

1967 senesinde Erdoğdu Gençlik altyapısında forma giydi. Buradaki yüksek performansıyla Sebatspor'a, oradan da Trabzonspor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 1969 senesinde Sebatspor'la yapan Şenol Güneş, göz dolduran performansıyla 1972 senesinde Trabzonspor'un yolunu tuttu.

1974 senesinde Trabzonspor'u birinci lige çıkaran ekibin önemli isimlerinden oldu. 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yapan Güneş, 1987 senesinde futbolu bırakana kadar 413 maçta görev yaptı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı ve dünyada da 17. oldu. Milli Takım kariyerine 1975 senesinde Türkiye U-21 takımında başlayan başarılı kaleci, 1976 senesinde Türkiye A Milli Takımı'na geçiş yaptı ve burada 31 maça çıktı. Futbolcu olarak son maçına 1987 senesinde Bordo-Mavili ekipte çıkan Güneş, bir sene sonra aynı takıma teknik direktör olarak döndü. Güneş, kariyerinde birçok başarıya imza attı.