Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:26
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyleyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.
Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
TRABZONSPOR TURU GEÇERSE WİSLA-RAPİD GALİBİYLE OYNAYACAK
Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com