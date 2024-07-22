Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

22 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:26

Son dakika! Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika! Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika | Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi feshedildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

TRABZONSPOR TURU GEÇERSE WİSLA-RAPİD GALİBİYLE OYNAYACAK

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.