Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:24
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.
Temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.
TRABZONSPOR, İSVİÇRE EKİPLERİYLE 4 KEZ KARŞILAŞTI
Trabzonspor, İsviçre takımlarından daha önce sadece Basel ile karşılaştı. Bordo-mavililer, Basel ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 maçı da kaybetti.
PORTEKİZ'TEN SADECE BENFİCA İLE RAKİP OLDU
Trabzonspor, Portekiz takımlarından daha önce sadece Benfica ile karşılaştı. Fırtına 2 maçta karşılaştığı rakibiyle 1 maçta berabere kalırken diğer maçı kaybetti.
Kaynak: tgrthaber.com