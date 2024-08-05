Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

05 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:24

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

Temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

TRABZONSPOR, İSVİÇRE EKİPLERİYLE 4 KEZ KARŞILAŞTI

Trabzonspor, İsviçre takımlarından daha önce sadece Basel ile karşılaştı. Bordo-mavililer, Basel ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 maçı da kaybetti.

PORTEKİZ'TEN SADECE BENFİCA İLE RAKİP OLDU

Trabzonspor, Portekiz takımlarından daha önce sadece Benfica ile karşılaştı. Fırtına 2 maçta karşılaştığı rakibiyle 1 maçta berabere kalırken diğer maçı kaybetti.