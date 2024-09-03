Son dakika! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

03 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:43

Abdullah Avcı ile yollarını ayrılan Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın'ın da olduğu listede ağır basan taraf Şenol Güneş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavililer, Şenol Güneş ile prensipte anlaştı.

Tecrübeli hocayla İstanbul'da görüşen başkan Ertuğrul Doğan, her konuda anlaşmaya vardı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Şenol Güneş'in kısa süre içinde Trabzon'a dönerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLACAK

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başına 5. kez geçecek. Tecrübeli hoca, Trabzonspor ile ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.