Son dakika! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:43
Son dakika haberi: Abdullah Avcı ile yollarını ayrılan Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu. Bordo-mavililer, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Abdullah Avcı ile yollarını ayrılan Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın'ın da olduğu listede ağır basan taraf Şenol Güneş oldu.
ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Bordo-mavililer, Şenol Güneş ile prensipte anlaştı.
Tecrübeli hocayla İstanbul'da görüşen başkan Ertuğrul Doğan, her konuda anlaşmaya vardı.
RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Şenol Güneş'in kısa süre içinde Trabzon'a dönerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLACAK
Şenol Güneş, Trabzonspor'un başına 5. kez geçecek. Tecrübeli hoca, Trabzonspor ile ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com