Son dakika! UEFA, Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası verdi!
Son dakika haberi... UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Adana Demirspor'a, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçları ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçları nedeniyle önümüzdeki üç sezonda (2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi." denildi.
Kurul, Adana Demirspor ve Shakhtyor'un, verilen cezalara itiraz ederek temyize başvurduğunu da duyurdu.
GALATASARAY'A PARA CEZASI!
Ayrıca UEFA, vadesi geçmiş borçları olduğu gerekçesiyle 11 kulübe para cezası verdi. 11 kulüp arasında Galatasaray da yer aldı. Sarı-Kırmızılılar 30 bin Euro ceza aldı.
Para cezası alan kulüpler:
Porto: 1.5 milyon Euro
CSKA Sofia: 450 bin Euro
Vitoria SC: 200 bin Euro
Dinamo Tbilisi: 80 bin Euro
Braga: 40 bin Euro
Partizan: 40 bin Euro
Galatasaray: 30 bin Euro
Real Betis: 30 bin Euro
Ordabasy Shymkent: 20 bin Euro
Riga: 10 bin Euro
Auda: 10 bin Euro