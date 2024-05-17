Son dakika! UEFA, Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası verdi!

17 May 2024 20:06 - Güncelleme : 17 May 2024 21:18

UEFA, Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Adana Demirspor'a, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçları ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçları nedeniyle önümüzdeki üç sezonda (2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi." denildi.

Kurul, Adana Demirspor ve Shakhtyor'un, verilen cezalara itiraz ederek temyize başvurduğunu da duyurdu.

GALATASARAY'A PARA CEZASI!

Ayrıca UEFA, vadesi geçmiş borçları olduğu gerekçesiyle 11 kulübe para cezası verdi. 11 kulüp arasında Galatasaray da yer aldı. Sarı-Kırmızılılar 30 bin Euro ceza aldı.

Para cezası alan kulüpler:

Porto: 1.5 milyon Euro

CSKA Sofia: 450 bin Euro

Vitoria SC: 200 bin Euro

Dinamo Tbilisi: 80 bin Euro

Braga: 40 bin Euro

Partizan: 40 bin Euro

Galatasaray: 30 bin Euro

Real Betis: 30 bin Euro

Ordabasy Shymkent: 20 bin Euro

Riga: 10 bin Euro

Auda: 10 bin Euro