Son dakika! UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza!

05 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:16

Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Millilerimizin galibiyet gollerini atan Merih Demiral'ın gol sevinci Avrupalıları rahatsız etti.

UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde TFF ve Merih Demiral savunmasını iletti.

2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ!

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

HOLLANDA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK!

Milli futbolcumuz çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final maçında forma giyemeyecek.

CAS'A GİDİLECEK

TFF ve Merih Demiral, skandal kararın ardından CAS'a gitmeye hazırlanıyor.

UEFA'DAN ÇİFTE STANDART: DAHA ÖNCEKİ ÖRNEKLERDE CEZA VERİLMEMİŞTİ!

Daha önce Dusan Tadic Sırbistan - Karadağ maçında çetnik selamı vermiş ve soruşturma bile açılmamıştı.

Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri de Sırbistan'a karşı ülkelerinin oynadığı maçta gol sevincini kartal selamıyla yapmış ve yalnızca para cezası almıştı.

Hollanda’da eski Beşiktaşlı Wout Weghorst gol sevincinde Hollanda'nın simgesi olan aslan hareketi yapmış ve bir soruşturma açılmamıştı.

30 SAYFALIK SAVUNMA GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral için savunmasını bu sabah UEFA'ya gönderdi.

30 sayfalık yapılan savunmada, Merih Demiral'ın yaptığı bu işaretin Türk geleneğinin 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulanırken, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

BELLİNGHAM'A 5 GÜN MERİH'E 3 SAAT!

UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın savunmasını 5 gün boyunca inceledi ve ardından kararını verdi.

TFF ve Merih Demiral'ın savunmasını ise bu sabah aldı, 3 saat inceledi ve cezayı kesti.

BELLİGHAM'IN CEZASI ERTELENDİ!

UEFA, Jude Bellingham'a 30 bin euro ve hareketin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde uygulanacak 1 maç men cezası verdi.

Aynı UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi ve cezayı ertelemedi.

UEFA'YA DEV TEPKİ!

UEFA'nın çifte standartı Türk futbolseverleri çileden çıkarttı.

Sosyal medyada UEFA'ya büyük tepki gösterilirken #BeFairUEFA (Adil ol UEFA) etiketiyle kısa süre içinde on binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

UEFA KISA SÜRE İÇİNDE CEZAYI AÇIKLADI!

UEFA, sabah saatlerinde gönderilen savunmayı çok kısa bir süre içinde inceleyerek kararını verdi.

UEFA'nın bu kadar hızlı karar vermesi savunmanın hiç incelenmediği ve ceza verilmesini kararının önceden alındığı şeklinde yorumlandı.

KARARI ÖNCEDEN BİLEN ALMAN BİLD DUYURMUŞTU

Alman Bild gazetesi de dün alınacak kararı önceden biliyormuş gibi Merih Demiral'ın 2 maç men cezasını alacağını duyurmuştu.