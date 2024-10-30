Son dakika | Volkan Demirel Süper Lig'e resmen geri döndü! İlk maçı Alanyaspor'a karşı

30 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:39

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduklarını maçın ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son vermişti. Ege ekibi, teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile anlaştı.

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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son vermişti.

VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞILDI

Teknik direktör Volkan Demirel'in Bodrum ekibinin yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu kaydedildi.

İLK İÇ SAHA MAÇI ALANYASPOR İLE

Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, Demirel'in pazar günü Alanyaspor karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.

İSMET TAŞDEMİR'İN BODRUM FK KARİYERİ

4 sene önce göreve getirilen deneyimli teknik adam, 2'nci Lig'den aldığı takımı Süper Lig'e taşıyıp camiada büyük izler bıraktı. İsmet Taşdemir ilk olarak 2021-22 sezonunda dümene geçtiği Bodrum FK ile 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

O dönem Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde Play-Off'lara kaldı. 1'inci Lig yolunda çeyrek finalde önce Sivas Belediyespor'u eleyen Bodrum FK, yarı finalde ise Bayburt Özel İdare Spor'u saf dışı bıraktı. Finalde Karacabey Belediyespor'u yenen Ege ekibi tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükseldi.

Ertesi sezon İsmet Taşdemir'le 1'inci Lig'de yola devam eden Bodrum FK ilk kez yer aldığı ligde yine Play-Off finaline kaldı.

Normal sezonu 4'üncü bitiren Bodrum Futbol Kulübü, elemelerde Göztepe ve Eyüpspor'u geride bırakarak finalde Pendikspor'un rakibi oldu. Ancak finali 2-1 kaybeden İsmet Taşdemir'in öğrencileri Süper Lig'in kapısından döndü. İstikrarlı bir şekilde Bodrum FK'da çalışmaya devam eden Taşdemir, geçen sezon ise tarihi bir başarı yakaladı. Sezonu yine 4'üncü tamamlayan Bodrum FK, Play-Off'larda mücadele etti. Bu kez Boluspor ve Çorum FK'yı eleyen yeşil-beyazlı ekip finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig vizesi aldı.

Bodrum FK'da adeta tarih yazan İsmet Taşdemir, Süper Lig'e de Bodrum FK ile başladı. İskelet kadroyu koruyan Ege ekibi yaptığı transferlerle sezona giriş yaptı. İstikrar abidesi olan İsmet Taşdemir, ilk 10 maçta sahaya çıktı.

Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde 10 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı.

Son Fenerbahçe maçının ardından kulübe altın çağını yaşatan İsmet Taşdemir için veda vakti geldi.

Deneyimli çalıştırıcının çok büyük başarılar elde ettiği Bodrum FK macerası resmen sona erdi. Takımla ve yönetimle vedalaşan Taşdemir, "Burada harika günler yaşadık, aile olduk. Bodrum FK her zaman kalbimde kalacak" dedi.