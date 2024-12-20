Son dakika | Yapı tartışmasına Trabzonspor da katıldı: MHK hakkında çok sert açıklama!

20 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:36

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik çok sert sözler içeren bir açıklama yayımladı. Saral açıklamasında, Fenerbahçe'nin gündeme getirdiği "yapı" söylemine de başvurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor​ son dakikalarda yediği golle 4-3 kaybettiği ve hakem kararlarıyla halen tartışılan Galatasaray​ maçının ardından Merkez Hakem Kurulu​'nu (MHK) hedef alan çok sert bir açıklama yayımladı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral imzasıyla bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Fenerbahçe​'nin gündeme getirdiği "Galatasaray'a hizmet eden yapı" söylemine de yer veren Saral, "Bizden çaldığınız puanlarla, ‘yapı’nızla hesap vereceksiniz!" ifadesini kullandı.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

İşte söz konusu açıklamanın tamamı:

"Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!

Trabzon’da, Gaziantep’te, İzmir’de, Alanya’da, İstanbul’da… Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman ‘yapı’nızla bize hesap vereceksiniz!

"HER PLANI İFŞA EDECEĞİZ"

İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz. Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız ‘gücün’ bedelini, Türk Futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.

Artık yeter! Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir."