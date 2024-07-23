Son dakika | Yeni seçilen TFF'de sürpriz istifa!

23 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:19

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Büyükekşi'ye karşı 5 oy farkla seçilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

BAYRAM SARAL İSTİFA ETTİ!

Bayram Saral yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu.

"İSTİŞAREYE DAYALI ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI..."

Saral açıklamasında, "İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

HELALLİK İSTEDİ

Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim." ifadelerini kullandı.