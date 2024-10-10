Son dakika | Yunan milli futbolcu George Baldock ölü bulundu

10 Ekim 2024 00:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 00:34

Son dakika haberi: Futbol dünyasını sarsan bir haber geldi. Yunanistan Milli Takımı ve Panathinaikos'un defans oyuncusu George Baldock evinde ölü bulundu.

Fatih Terim'in eski takımı Panathinaikos​'un yeni sezon transferi George Baldock'tan acı haber geldi. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu, evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulundu.

3 GÜN ÖNCE DERBİDE FORMA GİYMİŞTİ

Baldock; 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un evinde oynanan Olympiakos​ derbisinde sahadaydı. Maçta, Süper Lig'den tanıdığımız Bakasetas​, Willian Arao​ ve Tete gibi isimlerle mücadele etmiş ve 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

Premier Lig kariyeri Sheffield United formasıyla 7 sezon geçiren Yunan futbolcu, İngiliz ekibiyle birlikte Premier Lig'de 83 maça çıkmıştı. Bu sezon başında bedelsiz olarak Panathinaikos'a transfer olan Baldock, Atina​ ekibi ile 4 maçta forma giydi.