Son dakika | Yunan milli futbolcu George Baldock ölü bulundu
Son dakika haberi: Futbol dünyasını sarsan bir haber geldi. Yunanistan Milli Takımı ve Panathinaikos'un defans oyuncusu George Baldock evinde ölü bulundu.
Fatih Terim'in eski takımı Panathinaikos'un yeni sezon transferi George Baldock'tan acı haber geldi. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu, evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulundu.
3 GÜN ÖNCE DERBİDE FORMA GİYMİŞTİ
Baldock; 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un evinde oynanan Olympiakos derbisinde sahadaydı. Maçta, Süper Lig'den tanıdığımız Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle mücadele etmiş ve 75. dakikada oyundan çıkmıştı.
Premier Lig kariyeri Sheffield United formasıyla 7 sezon geçiren Yunan futbolcu, İngiliz ekibiyle birlikte Premier Lig'de 83 maça çıkmıştı. Bu sezon başında bedelsiz olarak Panathinaikos'a transfer olan Baldock, Atina ekibi ile 4 maçta forma giydi.
Çok üzücü haberler duymak istemiyoruz ya böyle hayat çok kısa ve değerli