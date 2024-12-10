Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:16
Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin maç takvimi açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Son dakika haberine göre TürkiyeFutbol Federasyonu​ tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası​ 5. Eleme Turu​ müsabakalarına ilişkin maç takvimi açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
türkiyefutbol federasyonuziraat türkiye kupasıeleme turu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...