Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:16
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin maç takvimi açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin maç takvimi açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com