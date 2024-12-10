Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı! Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar

10 Aralık 2024 11:54 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:16

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin maç takvimi açıklandı. Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.