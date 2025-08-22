Menü Kapat
Futbol
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Son şampiyon Bayern Münih Bundesliga'ya müthiş bir başlangıç yaptı

Sezonun açılış maçında RB Leipzig'i ağırlayan Bavyera devi, rakibini gole boğdu. Allianz Arena'daki maçta Michael Olise ve Luis Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Bayern, ikinci yarıda da durdurulamadı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 23:48

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan , Bundesliga'nın açılış maçında 'i 6-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti. Bayern Münih, sezona fırtına gibi başlayarak, Leipzig'i yağmuruna tuttu. 27 ve 42. dakikada Michael Olise ve 32. dakikada Luis Diaz'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıda da gollerine devam etti.

Son şampiyon Bayern Münih Bundesliga'ya müthiş bir başlangıç yaptı



İkinci yarıda Alman devinin İngiliz golcüsü sahneye çıktı ve 64, 74 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Böylece Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Leipzig'in Göztepe'den transfer ettiği Romulo, 46. dakikada Lois Openda'nın yerine oyuna dahil oldu.

