Soner Aydoğdu: Bu takımda aidiyet duygusu çok yüksek!

20 Ekim 2024 22:42 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:33

Samsunsporlu futbolcular, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe​ ile 2-2 berabere kalan Samsunspor​'da Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham ve Carlo Holse, maçın ardından konuştu.

Samsunspor'un 88'inci dakikadaki golünü kaydeden Soner Aydoğdu, "Bazen şer gördüklerimizde hayır vardır. Bu takımda aidiyet duygusu çok yüksek. Herkes birbirine yardım ediyor. Transfer yasağı kötü bir şey ama bu bizim yaptığımız gibi avantaja dönüşebiliyor. Sezona iyi başladık ve iyi devam ediyoruz. Önemli olan bunu sürdürmek. Lig bitmedi. Şampiyon olmadık, kümede kalmadık. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısındaki 1 puanın iyi olduğunu belirten Olivier Ntcham, "Fenerbahçe karşısında 1 puan iyi. Aslında kazanabilirdik. Geriye düştük ama dönmeyi başardık" açıklamasını yaptı.

Carlo Holse ise şu sözleri dile getirdi: "Fenerbahçe karşısında oyunu iyi kontrol ettik. Aldığımız 1 puan fena da değil. En azından bizi üst sıralarda tutmaya yeterli."