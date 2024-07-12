Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu: Fenerbahçe'den Osayi Samuel kararı!
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu ile ilgili kararı belli oldu. İşte detaylar...
2021 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Yıldız futbolcu ile yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz sonuca ulaşamadı.
2,5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; 26 yayındaki futbolcu maaşında ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcu 2.5 milyon Euro talep etti.
GÖRÜŞMELER ERTELENDİ
Sarı-lacivertli yönetim, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya transfer edilen Osayi Samuel'in istediği yıllık ücreti yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.
ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA SATILACAK
26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılabilecek.
Oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemeyen yönetim sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro civarında gösteriliyor.