Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu: Fenerbahçe'den Osayi Samuel kararı!

12 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:04

2021 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Yıldız futbolcu ile yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz sonuca ulaşamadı.

2,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; 26 yayındaki futbolcu maaşında ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcu 2.5 milyon Euro talep etti.

GÖRÜŞMELER ERTELENDİ

Sarı-lacivertli yönetim, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya transfer edilen Osayi Samuel'in istediği yıllık ücreti yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA SATILACAK

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılabilecek.

Oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemeyen yönetim sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro civarında gösteriliyor.