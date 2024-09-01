Spartak Moskova, Cengiz Ünder transferini bitirmek istiyor!

01 Eylül 2024 18:44 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:45

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile yolların ayrılması bekleniyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için Rus kulübü teklifte bulundu.

YEDEK KULÜBESİNDE KALDI

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe takımına katılan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı sezon yaşayan milli futbolcu gözden çıkarıldı. Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya giremeyen Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.

MOSKOVA FIRSAT KOLLUYOR

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından nereye transfer olacağı soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'ye teklfini iletti. Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asist üretti.