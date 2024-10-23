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Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 18:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:58
Spor camiası TUSAŞ&#039;a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Türk Spor camiası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin tesislerine yaşanan lanet terör saldırısını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla kınadı.

Spor camiası, Başkent Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını kınadı.

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SPOR KULÜPLERİNİN PAYLAŞIMLARI

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 1. Resim

FENERBAHÇE

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 2. Resim

GALATASARAY

Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 3. Resim

TRABZONSPOR

Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 4. Resim

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında  hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
 
Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 5. Resim
 

SİVASSPOR

Sivasspor: "Başımız sağ olsun."

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 6. Resim

 EYÜPSPOR

 Eyüpspor: "Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gerçekleşen hiçbir terör eylemi aziz vatanımızı bölmeye yetmeyecektir. Başımız sağ olsun Türkiye"

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 7. Resim

KASIMPAŞA

Kasımpaşa: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz.

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 8. Resim

TFF

TFF: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz.

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 9. Resim

TBF

TBF: Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi - 10. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
terör saldırısıAnkaratusaşkahramankazan

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