Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Adana Demirspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Sivasspor: "Başımız sağ olsun."

Eyüpspor: "Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gerçekleşen hiçbir terör eylemi aziz vatanımızı bölmeye yetmeyecektir. Başımız sağ olsun Türkiye"

Kasımpaşa: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz.

TFF

TFF: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit ve yaralılarımız olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz.

TBF

TBF: Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz.