Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi
Türk Spor camiası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin tesislerine yaşanan lanet terör saldırısını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajla kınadı.
Spor camiası, Başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını kınadı.
SPOR KULÜPLERİNİN PAYLAŞIMLARI
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE
Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
GALATASARAY
Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
TRABZONSPOR
Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
ADANA DEMİRSPOR
SİVASSPOR
Sivasspor: "Başımız sağ olsun."
EYÜPSPOR
Eyüpspor: "Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Gerçekleşen hiçbir terör eylemi aziz vatanımızı bölmeye yetmeyecektir. Başımız sağ olsun Türkiye"