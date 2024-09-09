Steven Alzate, Hull City'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 23:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 23:17
Hull City, 26 yaşındaki orta saha Steven Alzate'yi kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, orta sahaya transfer gerçekleştirdi. Hull City, bonservisi elinde bulunan Steven Alzate'yi renklerine bağladı.
Kolombiyalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Alzate geçen sezon Standard Liege forması giyerken 24 maça çıktı ve 2 gol 4 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com