Şükrü Saraçoğlu'nda Batshuayi krizi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 20:35 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 20:40
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaştığı derbi maçı öncesi eski golcüsü Michy Batshuayi'nin çimlere çıktığı sırada olay yaşandı. Fenerbahçeli yönetici Batshuayi'nin ekibine çekim izni vermedi.
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele öncesi iki takım taraftarları ısınmak için çimlere çıkarken, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Michy Batshuayi'de sahada gezdi.
Transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü yeni takımıyla ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi.
ÇEKİME İZİN VERİLMEDİ
Batshuayi'nin Kadıköy'de çimlere çıktığı sırada Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler'in Batshuayi'nin görüntülerini kayıt alan Galatasaray medya ekibine müdahalede bulunduğu görüldü.
Kaynak: tgrthaber.com
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