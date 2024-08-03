Süper Kupa, Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş'ın!

03 Ağustos 2024 22:41 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:54

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda başlayan maça 21. saniyede İtalyan golcü Ciro Immobile'nin düzgün vuruşu ile kaleci Fernando Muslera'yı geçerek maçtaki skor 1-0'a geldi.

12. dakikada Icardi ve 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı goller ofsayt sebebi ile iptal edildi.

İkinci yarı ise Beşiktaş etkili oyununa devam etti ve Rashica'nın yerden sert ortasında top savunmadan sekti ve Svensson'un sert vuruşu ile Muslera'yı mağlup etti ve maç 2-0 oldu.

80. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı Immobile ağlara göndererek skoru 3-0'a taşıdı.

87. dakikada Victor Nelsson, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+1. dakikada Rafa Silva'nın golü ile skor 4-0 oldu.

90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sol kanattan sürdüğü topla kaleci Muslera'yı avlayarak skoru 5-0'a getirdi.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'ya uzandı.

VAN BRONCKHORST'UN İLK MAÇI

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşarken sahadan 2-0'lık skorla galibiyetle ayrılmanın yanı sıra Süper Kupa'yı evine götürmeyi başardı.

IMMOBİLE GOLLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın 21. saniyesinde topu filelere göndererek ilk maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

Immobile bu golle birlikte Süper Kupa organizasyonun en erken golünü kaydetmiş oldu.

Mauro Icardi, geçen sezonun Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında 52. saniyede gol atmıştı.

8 SARI KART

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta topla 8 sarı kart çıktı. Galatasaray futbolcularına 4 sarı kart çıkarken 1 de kırmızı kart gördü. Beşiktaş ise 4 futbolcu sarı kart gördü.

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görürken Beşiktaş'ta ise Colley, Semih Kılıçsoy, Immobile ve Gedson Fernandes sarı kart gören isimler oldu.

87. dakikada ise Victor Nelsson direkt kırmızı kart gördü.

TFF BAŞKANI TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Kupa'yı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan canlı izledi.

YENİ TRANSFERLERDEN 3'Ü İLK 11'DE

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

SÜPER KUPAYI SON KAZANANLAR

2024-2025 BEŞİKTAŞ

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