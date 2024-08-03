Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Süper Kupa öncesi Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı birbirine girdi!

Süper Kupa öncesi Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı birbirine girdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 17:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:13

2023-24 Süper Kupa finaline az saatler kala Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı maç öncesi birbirine girdi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşecek. Maça az saat kala iki takımın taraftarları stadyum çevresinde toplanmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını görmesi üzerine saldırmaya başlarken Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlattı. İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...