Süper Kupa öncesi Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı birbirine girdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 17:58 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:13
2023-24 Süper Kupa finaline az saatler kala Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı maç öncesi birbirine girdi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşecek. Maça az saat kala iki takımın taraftarları stadyum çevresinde toplanmaya başladı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarını görmesi üzerine saldırmaya başlarken Sarı-Kırmızılı taraftarlara meşale fırlattı. İki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: tgrthaber.com